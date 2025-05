Torna ‘Onore al Merito’, il concorso indetto da AssOrienta in collaborazione con Nissolino Corsi dedicato ai giovani interessati alle Forze Armate e di Polizia: in palio 659 borse di studio

Meritocrazia e impegno, sono questi i valori che contraddistinguono la vita militare. È proprio su tali concetti che si fonda AssOrienta, associazione no profit nel campo dell’orientamento scolastico. Per il settimo anno consecutivo, al fianco di Nissolino Corsi – leader nel campo della preparazione delle selezioni militari – è indetto ‘Onore al Merito’, un vero e proprio concorso che mette in palio 659 borse di studio per i giovani che hanno un’età compresa tra i 17 e i 25 anni.

Le due realtà collaborano attivamente in materia di orientamento scolastico su tutto il territorio italiano, e quest’anno non fa eccezione: sono infatti moltissimi i ragazzi che desiderano indossare la divisa. Per partecipare al concorso è necessario inoltrare la domanda sul sito ufficiale nissolinocorsi.it.

La domanda potrà essere inviata dalle ore 00.00 del 14 aprile fino alle ore 23.59 del 18 maggio 2025. L’iter concorsuale prevede il superamento di due step: una prova scritta, calendarizzata per il 19 e 20 maggio 2025, e un colloquio motivazionale. Una volta concluse queste fasi, verrà stilata una graduatoria che dichiarerà vincitori i più meritevoli.

Sono state riconfermate – anche per la settima edizione – 659 borse di studio, tra totali e parziali, che aiuteranno tantissimi giovani nella difficile selezione per l’accesso alle Amministrazioni in Divisa. Un numero molto alto, che testimonia lo sforzo congiunto di AssOrienta e Nissolino Corsi.

Proprio queste due realtà hanno svolto fianco a fianco attività di orientamento all’interno delle scuole superiori di secondo grado, raccogliendo risultati da non sottovalutare. In un quadro di incertezza geopolitica a livello mondiale, i giovani italiani sembrano non aver perso l’interesse verso le professioni militari, vedendo queste come un porto sicuro per il loro futuro, oltre che il coronamento di una passione. “Molti dei ragazzi che abbiamo incontrato quest’anno conoscevano già i dettagli della carriera nelle Forze Armate e di Polizia: questo significa che l’interesse è reale e tangibile” ha dichiarato la Dott.ssa Linda Pavia, Presidente dell’Associazione. “Nonostante un buon livello di conoscenza, i nostri Orientatori hanno illustrato nel dettaglio ai giovanissimi delle scuole tutte le possibilità che offre il mondo militare, tra cui quella di essere protagonisti sul campo, senza rinunciare però a una formazione accademica e a uno stipendio più che dignitoso” ha aggiunto. La Dott.ssa Pavia poi sottolinea: “Lavorare e continuare a studiare è possibile. Mentre si indossano i gradi da Allievo Sottufficiale e da Allievo Ufficiale, si frequenta un corso di laurea, spesso con l’opportunità di scegliere tra varie alternative. Parlare di futuro, di possibilità e di stabilità a un giovane che si appresta a lasciare le scuole superiori, oggi, è fondamentale. Troppo spesso nei telegiornali ascoltiamo dati sconcertanti in merito alle prospettive di occupazione giovanile”.

In effetti, i numeri raccolti da AssOrienta nel 2024 non fanno che confermare le parole pronunciate dalla Presidente Pavia. Il 32% dei ragazzi considera la carriera in divisa come prima scelta per il prossimo futuro, con il primato dell’Esercito (18%), insidiato da Arma dei Carabinieri (16%) e Polizia di Stato (14%).

Infine, la Dott.ssa Pavia ha concluso: “Proprio a partire dagli standard appena illustrati, abbiamo deciso, assieme a Nissolino Corsi, di continuare a sostenere tutti i giovanissimi che hanno questo obiettivo e non vedono l’ora di indossare la divisa. Il bando di ‘Onore al Merito’ rappresenta un aiuto concreto per chi non si limita a sognare”.

L’edizione 2024 di ‘Onore al Merito’ ha coinvolto circa 2100 giovanissimi provenienti dalle scuole superiori, di cui 450 hanno avuto accesso alla borsa di studio, partecipando dunque alle attività di preparazione offerte da Nissolino Corsi. Di questi, l’87% a meno di un anno dalla partecipazione all’iniziativa ha superato il concorso prefissato. L’augurio è che anche l’edizione 2025 possa restituire gli stessi risultati, magari anche migliori.