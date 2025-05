Straordinario successo per il primo “Festival del Lavoro” a Caltanissetta. L’Amministrazione Tesauro: “Grazie a quanti hanno reso possibile una festa di musica, partecipazione e senso civico”

Un successo straordinario di pubblico e partecipazione ha caratterizzato la prima edizione del Festival del Lavoro, che si è svolto ieri, Primo Maggio, nel cuore di Caltanissetta. L’evento, organizzato dal Comune, con il fondamentale sostegno della Regione Siciliana, dell’Assemblea Regionale Siciliana, grazie all’Emendamento a firma dell’onorevole Michele Mancuso, ha portato in città un grande concerto con artisti di rilevanza nazionale e un’affluenza straordinaria di spettatori provenienti da ogni parte della Sicilia.

Un momento di festa, musica e condivisione che ha saputo incarnare pienamente lo spirito del Primo Maggio, Giornata Internazionale dei Lavoratori, restituendo alla nostra città il ruolo di protagonista nel panorama culturale e sociale dell’isola.

Il sindaco, Walter Tesauro, e tutta l’Amministrazione Comunale desiderano esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento memorabile.

Grazie innanzitutto ai cittadini nisseni e ai tantissimi visitatori per la straordinaria compostezza, il senso civico e la calorosa partecipazione che hanno saputo trasformare una manifestazione pubblica in una vera e propria festa collettiva. La risposta della comunità è stata un segnale forte e positivo, che testimonia la voglia di esserci, di condividere, di valorizzare il lavoro e la cultura.

Un ringraziamento particolare va all’onorevole Mancuso, all’ARS e al Presidente della Regione Siciliana per aver creduto in Caltanissetta, scegliendola come sede di un evento tanto significativo. La loro vicinanza istituzionale è stata determinante per il successo dell’iniziativa.

Grazie alle Forze dell’Ordine e alla Polizia Municipale, che con professionalità, attenzione e spirito di servizio hanno garantito la sicurezza e il sereno svolgimento della manifestazione.

Un plauso ai volontari della Protezione Civile, al personale sanitario e a tutte le strutture di assistenza e soccorso che hanno vegliato sul benessere dei partecipanti con dedizione e discrezione.

Un grazie sentito va a tutti i lavoratori coinvolti nell’organizzazione logistica, allo staff tecnico e operativo, che con competenza e passione hanno reso possibile ogni momento del Festival.

Infine, un ringraziamento speciale agli artisti che si sono esibiti, regalando al pubblico emozioni autentiche e un’occasione di gioia e condivisione che resterà nella memoria collettiva della città.

Il Festival del Lavoro a Caltanissetta è stato molto più di un concerto: è stato un momento di comunità, di riscatto, di futuro. Un punto di partenza per nuove sfide culturali e sociali che la città è pronta ad accogliere con entusiasmo e consapevolezza.