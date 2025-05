Sicilia, Marcello Caruso “Archiviamo le polemiche, il centrodestra unito è vincente”

PALERMO (ITALPRESS) – Il coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, Marcello Caruso, in un’intervista a LiveSicilia.it, ha analizzato il post-elezioni provinciali, esortando a superare le polemiche e a concentrarsi sul lavoro del governo Schifani. Secondo Caruso, prevarrà il senso di responsabilità sulla scorta dello “straordinario lavoro portato avanti dal governo e dalla maggioranza di centrodestra”.

Critico verso le elezioni di secondo livello, ritenute un “meccanismo becero”, ha ribadito che sarebbe stato meglio “restituire agli elettori la parola” per scegliere i rappresentanti in enti considerati “fondamentali”. Il sistema attuale lascia spazio a “questioni locali e territoriali” e “anomalie”. Nonostante ciò, l’analisi dei risultati evidenzia un “successo formidabile” del centrodestra con il 70% dei consiglieri provinciali. Caruso si è detto fiducioso nel “senso di responsabilità” dei partiti di centrodestra “impegnati… per il bene della Sicilia”, non temendo “fibrillazioni” per il governo regionale.

Le provinciali sono ormai “in soffitta”, con il focus sulla “politica con la P maiuscola” e sullo “straordinario lavoro” del governo Schifani e della coalizione. Un rimpasto di giunta “non è certamente all’ordine del giorno”, con la ripartizione già stabilita dal responso delle elezioni regionali, salvo eventuali esigenze interne dei singoli partiti.

Piena soddisfazione anche per il risultato di Forza Italia, confermato come il partito leader della coalizione per numero di consiglieri eletti e forte radicamento territoriale. Risultati “straordinari” in ogni provincia, citando in particolare Palermo (5 consiglieri, 25%), Catania (4 consiglieri, oltre 20%), Agrigento e il successo a Caltanissetta, dove FI ha eletto il presidente con oltre il 32% dei voti di lista.

