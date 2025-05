Oggi è lo Star Wars Day, che cos’è e perché si celebra il 4 maggio

(Adnkronos) – Oggi, come ogni 4 maggio, i fan di 'Guerre Stellari' festeggiano lo Star Wars Day. Dopo il grande entusiasmo della Star Wars Celebration 2025, evento che ha riunito dal 18 al 20 aprile a Tokyo migliaia di appassionati della famosissima saga, i fan celebrano l'universo creato da George Lucas nelle proprie città in questa data speciale. Ma cos'è lo Star Wars Day? E perché si celebra il 4 maggio? Ormai da anni in tutto il mondo i fan di Star Wars hanno adottato questa data come giorno per commemorare e festeggiare la saga di fantascienza nata nel 1977 grazie alla creatività di George Lucas. La data non è casuale: gli appassionati hanno eletto il 4 maggio come il giorno dedicato a jedi, sith e spade laser grazie a un gioco di parole. L'augurio che si scambiano i protagonisti dell’amatissima serie 'Che la Forza sia con te' in originale è 'May the Force be with you'. Nella lingua inglese la prima parte della frase 'May the Force' assomiglia molto a 'May the Fourth', ossia il '4 Maggio'. Da qui anche lo slogan 'May the Fourth be with you', letteralmente 'Che il 4 maggio sia con te'. Grazie al Comune di Lucca e a Lucca Crea, lo Star Wars Day sarà celebrato in stile Lucca Comics & Games, richiamando in città tutti i più importanti gruppi ufficiali italiani e internazionali della Saga che daranno vita ai personaggi tanto amati, e grazie alla collaborazione dei musicisti dell'orchestra del Conservatorio 'L. Boccherini' ci sarà anche la possibilità di ascoltare la colonna sonora e le musiche che hanno accompagnato i momenti salienti di Luke Skywalker e degli altri protagonisti, realizzate dal compositore John Williams. Grande attesa poi anche per la partecipazione delle principali community che si daranno appuntamento in città. Già dal mattino, nell’area 'Star Wars' allestita in piazza del Giglio atterrerà un caccia spaziale 'X-Wing', poi alle ore 15 la sfilata dei personaggi più amati della Saga per le strade del centro storico. La partenza è prevista dalla sede di Confcommercio Lucca e Massa Carrara in via Fillungo, con arrivo in piazza del Giglio, dopo aver percorso via Roma, via Beccheria e via San Girolamo. In piazza del Giglio, sarà possibile partecipare liberamente alle lezioni della 'scuola Padawan', mentre alle 20 si terrà il raduno per la foto di gruppo delle “spade laser”, aperto a tutti gli appassionati, di fronte al Teatro del Giglio Giacomo Puccini, a cura di Rebel Legion. L’associazione Linea Cinetica e la community Star Wars Libri & Comics hanno organizzato una giornata speciale al WOW Spazio Fumetto, il Museo del Fumetto di Milano. Dalle 10.00 alle 19.00 si potranno incontrare artisti e autori internazionali, giocare a giochi da tavolo e di carte e fare del bene grazie alla collaborazione con UGI – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini in una giornata tutta dedicata alla saga creata da George Lucas. A Napoli, dove in questi giorni si tiene il Comicon, la giornata propone moltissimi appuntamenti: dallo Star Wars Cosplay Challenge alle parate nell'aerea Neverland, dagli incontri con i disegnatori italiani di Star Wars ai panel dedicati alla galassia 'lontana lontana'. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)