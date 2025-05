Minaccia di morte e aggredisce genitori e agenti, arrestato a Catania

Ha minacciato di morte gli anziani genitori, promettendo di tagliare loro la gola se non gli avessero dato i soldi che gli servivano per giocare d’azzardo e comprarsi della droga. All’arrivo di agenti delle Volanti della Questura di Catania ha minacciato anche loro, colpendoli con calci e pugni, procurando agli agenti lesioni da medicare in ospedale. Protagonista della vicenda un 30enne che è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ed è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Durante il processo per direttissima l’uomo è andato ancora in escandescenza minacciando ancora una volta i genitori e anche il suo avvocato e gli agenti presenti. Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto il trasferimento in carcere del 30enne (ANSA).