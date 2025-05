Microsoft presenta il nuovo Surface Pro da 12 pollici

(Adnkronos) – Microsoft ha annunciato il lancio ufficiale del nuovo Surface Pro da 12 pollici, un dispositivo che rappresenta un’evoluzione significativa nella linea Surface, con dimensioni più compatte rispetto al modello da 13 pollici e una serie di novità progettuali mirate a migliorarne la versatilità e le prestazioni. Il nuovo tablet si configura come un successore ideale del Surface Go, ma con soluzioni tecniche decisamente più avanzate. Dotato del processore Qualcomm Snapdragon X Plus a otto core, 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, il dispositivo viene proposto a un prezzo di partenza di 999 euro. È previsto anche un modello con 512 GB di memoria al costo di 1.119 euro. La piattaforma hardware garantisce un’autonomia stimata di circa 12 ore di utilizzo web attivo. Microsoft ha adottato un design fanless (privo di ventole) che consente una scocca più arrotondata e maneggevole. La scelta di eliminare la ventilazione attiva è resa possibile grazie all’efficienza energetica del nuovo processore Arm, e rappresenta un passo avanti anche in termini di silenziosità e compattezza. Importanti le modifiche alla tastiera, che è stata completamente ridisegnata per adattarsi al nuovo formato. L’accessorio, venduto separatamente, presenta una superficie opaca al posto del tradizionale rivestimento in alcantara, mantenendo comunque quest’ultimo sul retro. Il layout non prevede più l’inclinazione magnetica, ma una configurazione piatta. Inoltre, la tastiera non integra più un vano per la penna digitale. Il Surface Pro da 12 pollici è equipaggiato con uno schermo LCD da 2196 x 1464 pixel (220 PPI) nel classico formato 3:2, ma con una frequenza di aggiornamento di 90Hz, inferiore ai 120Hz della versione da 13 pollici. Al momento non è disponibile un’opzione con display OLED. Sul fronte della connettività, Microsoft ha rimosso il tradizionale Surface Connect in favore di due sole porte USB-C 3.2, utilizzabili per la ricarica, il trasferimento dati e il collegamento a monitor esterni tramite DisplayPort 1.4a (fino a due display 4K a 60Hz). Questa scelta riflette l’intento dell’azienda di allinearsi a uno standard ormai ampiamente adottato nel settore. Il dispositivo è dotato di una fotocamera anteriore da 1080p e una posteriore da 10 megapixel, quest’ultima riposizionata per facilitare l’uso in modalità ritratto. Nonostante le dimensioni compatte, il tablet include tutte le funzionalità avanzate dell’ecosistema Copilot+ PC, come la ricerca potenziata da intelligenza artificiale, la funzione Recall, Click to Do e altri strumenti smart integrati in Windows. Il Surface Pro da 12 pollici è disponibile in preordine sul sito ufficiale di Microsoft e presso rivenditori autorizzati Le consegne sono previste a giugno. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)