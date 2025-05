Incendio all’interno di un appartamento questa mattina in via Cesare Bione a Palermo. Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto a spegnere le fiamme dopo aver messo in sicurezza una persona anziana che si trovava all’interno dell’abitazione affidandola alle cure del personale del 118. A prendere fuoco è stato il materasso che si trovava all’interno della camera da letto, per cause non ancora note.