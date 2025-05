Commemorazione Falcone, Giambona: “Sua eredità sia faro per nuove generazioni”

“Nella giornata in cui ricordiamo il sacrificio di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, il nostro pensiero va non solo al dolore di quella tragedia, ma anche alla forza rivoluzionaria di uomini che hanno cambiato per sempre il modo di combattere la mafia e le organizzazioni in questo Paese”. Lo ha detto il vicepresidente del gruppo PD all’Assemblea Regionale Siciliana, Mario Giambona, in occasione del 33esimo anniversario della strage di Capaci.

“Uomini come Falcone hanno incarnato il coraggio delle istituzioni – continua – e hanno dimostrato che la legalità non è solo un principio astratto, ma un impegno giornaliero che richiede determinazione, competenza e un forte senso dello Stato. Oggi più che mai è nostro dovere raccogliere questa eredità e trasformarla in azione educativa e sociale”.

Il deputato regionale dem si rivolge infine ai più giovani. “L’esempio di Giovanni Falcone deve continuare a vivere e a parlare alle nuove generazioni, affinché nessuno dimentichi che la mafia si combatte con la cultura, il lavoro e l’onestà. È da questo che nasce il futuro di una Sicilia libera, giusta e democratica”.