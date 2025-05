Caltanissetta. “Ricordando Alberto Maira”, l’8 maggio Santa Messa alla Rettoria di Sant’Anna

Nella giornata della domenica della Resurrezione è prematuramente scomparso il Prof. Alberto Maira, segnando una grave ed incolmabile perdita per la comunità nissena e sancataldese. Filosofo e grande conoscitore della storia e della letteratura del nostro Paese, amante dei libri, il Professore ha rappresentato una figura di riferimento stabile per tre generazioni di Cittadini attraverso il suo impegno costante e straordinario nel mondo della Scuola e in Alleanza Cattolica.

Con l’amata consorte Avv. Giuseppa Naro (Giosina), ha prestato ininterrottamente la Sua preziosa opera presso l’Associazione Centro di Aiuto alla Vita al servizio delle Donne e delle Coppie in difficoltà, contribuendo alla nascita di tanti bambini nel territorio nisseno ed offrendo attività di sostegno psicologico, ospitalità, fornitura farmaci non mutuabili e generi di prima necessità per neonati e mamme in attesa.

Da sempre, il Professore Maira ha collaborato fattivamente anche con numerose Organizzazioni del “Banco Alimentare”, fra le quali la Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, grazie alle quali sono stati distribuiti gratuitamente generi alimentari alle famiglie bisognose nissene, garantendo un aiuto concreto alle persone in stato di difficoltà e promuovendo attivamente la lotta allo spreco alimentare a scopo sociale.

Dotato di una fede incrollabile, testimoniata virtuosamente nel Suo agire quotidiano, e di una fede politica altrettanto solida (mai negoziata nel compromesso, se non dialettico), Alberto Maira si è distinto per le Sue infinite capacità – sempre trasformate in azioni ed opere concrete – di solidarietà e di accoglienza nei confronti di tutti i bisognosi del nostro territorio.

Uomo di cultura inesauribile, ha saputo dialogare abilmente ed amabilmente con tutti coloro che ha incontrato in vita, attraverso una grande umiltà e straordinarie doti comunicative: sempre comprensibile agli interlocutori, Alberto non ha mai ostentato la Sua preparazione culturale, religiosa e politica. Si è anzi distinto per la Sua capacità di dialogare con gli Umili e con i Grandi sempre con lo stesso atteggiamento pacioso, istruito, educato e competente.

Cavaliere di Merito del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, il Professore è stato un punto di riferimento solido per gli amici, per la Città e per i soggetti politici del territorio, anche di estrazione e di ideologia diverse dalla Sua (in alcuni casi, diametralmente opposte), distinguendosi sempre per moderazione, razionalità e qualità dei contenuti.

Sino al giorno della Sua dipartita e per quasi un trentennio, Alberto Maira è stato il devoto Presidente dell’I.P.A.B. Istituto “Testasecca” di Caltanissetta, Opera Pia del territorio nisseno fondata nel lontano 1893: è proprio nella qualità di Amministratore dell’Istituto che la Cittadinanza ha potuto apprezzare la Sua straordinaria attività in favore degli “ultimi” promuovendo – tra l’altro – attività di accoglienza di anziani, immigrati, vittime di tortura e abusi titolari di protezione internazionale.

La Presidenza dell’Istituto Testasecca del Professore Maira ha segnato un lungo periodo di grande vivacità culturale e politica, attraverso l’organizzazione di centinaia di eventi di portata anche internazionale: basti ricordare, ad esempio, le numerose iniziative realizzate in favore della liberazione del Kashmir dall’occupazione indiana e pakistana.

Nonostante la Sua fervente fede cattolica e cristiana, il Professore Maira è riuscito – con le Sue preziose doti di comunicatore e di mediatore – a favorire il dialogo inter-religioso: anche grazie al contributo del Compianto Padre Angelo Gallo, infatti, all’interno dell’Istituto e per oltre cinque anni hanno convissuto pacificamente i fedeli delle tre religioni monoteiste, esempio più unico che raro che vale la pena di testimoniare in ogni circostanza, soprattutto in un momento storico “dilaniato” da guerre e conflitti di matrice etnico-religiosa.

A conforto della moglie Giosina, della figlia Alessandra e dei nipoti Alberto e Mia e per ricordare l’Anima Giusta del Prof. Alberto Maira, si terrà domani pomeriggio 08 Maggio alle ore 18:00 nella giornata della Commemorazione della Madonna di Pompei, una Santa Messa presso la Rettoria di Sant’Anna in Viale della Regione a Caltanissetta, accanto all’ingresso dell’Istituto Testasecca.

Seguiranno altre iniziative per testimoniare l’attività in vita del Professore Maira nel territorio, con la speranza di poter trasmettere ai nostri Concittadini le Sue doti di accoglienza, umiltà, onestà, integrità, rispetto e conciliazione.

Allo scrivente, Vi prego di concedere un ultimo saluto come ogni giorno negli ultimi quindici anni di convivenza quotidiana all’Istituto Testasecca: <<Ciao Albè!>>.

William Di Noto