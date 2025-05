Caltanissetta. Non si ferma all’alt Polizia e si ribalta con l’auto sulla SS640 dopo una precipitosa fuga per le vie della città: arrestato ventenne

Il conducente del mezzo, dopo una rocambolesca fuga per le vie della città, si è ribaltato con l’autovettura sulla SS 640.

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un ventenne nella flagranza di reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nella tarda serata di ieri l’equipaggio di una volante ha intimato l’alt Polizia a un mezzo che transitava in Corso Umberto I con due persone a bordo. Il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato l’andatura dell’auto dandosi a precipitosa fuga immettendosi contromano in Corso Vittorio Emanuele. Nel corso dell’inseguimento in più occasioni il conducente ha messo in pericolo altre autovetture che procedevano nel regolare senso di marcia. La folle fuga, che ha percorso tutta la città, si è fermata sulla SS.640, all’altezza della rotatoria che immette sulla A/19, poiché il conducente ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi. E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza i luoghi, atteso che dall’auto incidentata fuoriusciva liquido infiammabile. I due occupanti sono stati condotti al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia per un controllo, nel corso del quale il conducente è risultato positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti. Il ventenne è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la locale Procura della Repubblica, condotto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nel corso della perquisizione dell’autovettura i poliziotti hanno sequestrato uno zaino contenente numerosi oggetti atti ad offendere e di effrazione. Le indagini sono in corso e la responsabilità dell’arrestato, in virtù del principio di non colpevolezza, sarà accertata solo in seguito a sentenza definitiva.