“Caltanissetta nel Cinquecento”: un tuffo nella storia con Rosanna Zaffuto Rovello e Daniela Vullo

CALATANISSETTA – Martedì 27 maggio alle ore 17:30, il complesso monumentale di Santa Maria degli Angeli ospiterà un evento culturale di rilievo, dedicato alla riscoperta della Caltanissetta del XVI secolo, cuore pulsante dello Stato feudale dei Moncada.

Protagoniste dell’incontro saranno Rosanna Zaffuto Rovello, storica e profonda conoscitrice della famiglia Moncada, e Daniela Vullo, soprintendente ai Beni Culturali della provincia. A fare da filo conduttore dell’incontro sarà un documento di straordinario valore storico: il diario personale di Francesco II Moncada, recentemente riscoperto e pubblicato in Spagna.

Il manoscritto, conservato nell’archivio del duca di Medina Sidonia a Cadice e pubblicato nel 2023 dallo studioso Santiago Martinez Hernandez con il titolo “Letras para un autorretrato”, raccoglie un anno di annotazioni quotidiane (1587-1588) del signore feudale di Caltanissetta. Il testo offre uno spaccato unico sulla vita di corte, le abitudini cittadine, gli affari internazionali e le relazioni con la Spagna di Filippo II.

Dal diario emergono dettagli inediti: tra questi, la documentazione della Fiera e del Palio di San Michele già attivi nel 1566, ben prima che il santo fosse proclamato patrono cittadino. Ma sono molte le sorprese storiche che verranno svelate nel corso della serata, pronte a riscrivere alcune pagine della storia nissena.

L’opera si distingue anche per il suo valore documentario: è l’unico diario personale conosciuto di un nobile di alto rango del Cinquecento europeo, un genere che diventerà comune solo nei secoli successivi. La testimonianza diretta di Francesco Moncada si sviluppa su tre livelli narrativi: autobiografico, cittadino e internazionale, offrendo un ritratto autentico della nobiltà mediterranea dell’epoca.

Tra i passaggi più significativi, l’incontro tra Moncada e il comandante dell’Invincibile Armada spagnola, in partenza per la campagna contro l’Inghilterra di Elisabetta I. Un episodio che collega Caltanissetta alla grande politica europea del tempo, grazie anche al ruolo attivo della madre, Donna Luisa, nella preparazione di medicamenti per i marinai.

L’incontro del 27 maggio si preannuncia quindi come un’occasione imperdibile per conoscere nuove prospettive sulla cultura, la società e l’identità storica di Caltanissetta e del centro Sicilia, grazie alla ricerca di due studiose che da anni valorizzano con passione il patrimonio del territorio.