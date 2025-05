Caltanissetta. Il Comitato Regionale Siciliano delle Società Operaio di Mutuo Soccorso celebra i primi sedici anni di attività mutualistica e culturale in Sicilia

Il Comitato Regionale Siciliano delle Società Operaie di Mutuo Soccorso (Co.Re.Si) ha celebrato sabato 10 maggio 2025, a Caltanissetta, i primi sedici anni di attività mutualistica e culturale in Sicilia. Costituito nel 2009 e riconosciuto con apposita Legge regionale nel 2012, il Co.Re.Si., al quale aderiscono la gran parte delle Società Operaie di Mutuo Soccorso dell’Isola, fa parte della Federazione Italiana Mutualità Integrativa Volontaria (Fimiv). I festeggiamenti si sono svolti nei locali della Società di Mutuo Soccorso “Maria Santissima della Catena”, di Caltanissetta, dove dal 4 aprile scorso ha sede anche il Centro Studi e Formazione “Sebastiano Solano”.

Proprio il Centro Studi è stato al centro dell’iniziativa di oggi, che ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti delle Società Operaie di tutta la Sicilia, esponenti del mondo culturale, docenti universitari. Nel corso del convegno, infatti, sono stati approvati all’unanimità l’atto costitutivo e l’allegato statuto che hanno trasformato il Centro Studi in associazione di promozione sociale. Ciò consentirà alla struttura di impegnarsi non solo in opere culturali e ricreative ma anche in attività formative, educative e di istruzione per giovani e anziani nei vari aspetti della vita quotidiana: dalla salute al lavoro, all’analfabetismo informatico, solo per fare qualche esempio.

Componenti del Direttivo del Centro Studi e Formazione “Sebastiano Solano” APS, sono stati eletti: Rosario Scancarello, Giuseppe Ciavirella, Antonio Conticello, Antonio Polito, Antonino Delpopolo Carciopolo, Biagio Oriti, Lucio Messina.

Il Comitato Direttivo ha poi istituito il Comitato Tecnico Scientifico nominando componenti i docenti Antonio Baglio, Michelangelo Ingrassia, Carmelo Botta, Francesca Lo Nigro. Le linee d’indirizzo tracciate e le prime iniziative programmate hanno chiuso i lavori. La storia del mutualismo e della solidarietà in Sicilia continua rinnovandosi, calandosi nella nuova realtà e interpretandone i nuovi bisogni.