“Animare in Rete”: Ipsia Galileo Galilei di Caltanissetta protagonista insieme alle associazioni di settore

Sei mesi di impegno, collaborazione e crescita hanno caratterizzato il percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) “Animare in rete Caltanissetta”, supportato dal CeSVoP nell’ambito del progetto “LaScuolaDelVolontariato”. Un’esperienza che ha visto protagonisti gli studenti dell’IPSIA Galileo Galilei (indirizzi Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale e Ottico), i quali hanno collaborato con numerosi volontari per rigenerare spazi e costruire una comunità più consapevole.

Durante questi mesi, i ragazzi della sede staccata di via Cairoli dell’Istituto Galileo Galilei hanno trasformato concretamente il loro ambiente scolastico e urbano. Le attività hanno incluso la pulizia e rigenerazione delle aree verdi antistanti la scuola, la messa a dimora di nuove piantine e il completo restyling della sala lettura dell’istituto, realizzato con il supporto e la guida dell’architetto Michelangelo Lacagnina.

Ma il valore del progetto è andato ben oltre la semplice riqualificazione degli spazi. Il Progetto ha contribuito ad incrementare il senso di cittadinanza attiva attraverso la partecipazione responsabile e l’agire per la cura e lo sviluppo dei beni comuni”; è un momento di crescita civile, sociale, democratica. Gli studenti sono diventati protagonisti attivi di un tavolo di coprogettazione presso il Comune di Caltanissetta, dove, insieme ai volontari, hanno proposto nuove azioni di rigenerazione urbana per tutta la città.

Il progetto rappresenta un’importante espressione di rete territoriale, coinvolgendo gli alunni del triennio degli indirizzi Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale e Ottico, insieme a 13 Enti del Terzo Settore: Associazione Le Aquile ODV, WWF Sicilia Centrale ODV, Sans Souci ODV, Protezione Civile P.A. Caltanissetta ODV, Gruppo di fatto ODV Associazione Nazionale Carabinieri Caltanissetta, ARCAT della Sicilia ODV, MOVI CL, Croce Rossa Comitato di Caltanissetta, Centro Aiuto alla Vita di Caltanissetta ODV, Associazione Vigili del Fuoco Caltanissetta ODV, Nessun Ostacolo ODV, Associazione Movimento Cristiano Lavoratori, AVIS Donatori Sangue Caltanissetta, VIP Caltanissetta ODV e Auser Caltanissetta ODV.

Referente del progetto di PCTO è stata la professoressa Alessia Catino, coadiuvata dalle docenti Tiziana Difrancesco, Valeria Rocca, Graziella Landolina, Giulia Nanfara, Letizia Bonfirraro, Verdiana Russo, Marilena Zerilli. Il CeSVoP – Centro Servizi per il Volontariato di Palermo è stato coordinato dalla dottoressa Maddalena Eliana Orlando.

La celebrazione conclusiva si è svolta il 26 maggio 2026, in un clima di forte emozione da parte degli studenti che hanno vissuto un’esperienza di autentica crescita personale e civica. La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Loredana Schillaci, insieme al Prof. Di Vita dell’Ufficio Scolastico Provinciale, ha sottolineato l’innovatività del percorso, capace di creare una collaborazione sistemica tra istituzioni ed enti del territorio, fin dalle prime fasi della coprogettazione.

Il risultato più significativo, evidenziato dalla dirigente, è stata la decisione di cinque studenti di proseguire il loro impegno come cittadini attivi, diventando volontari presso alcune delle ODV conosciute durante il progetto.

All’iniziativa hanno partecipato anche gli assessori E. Pasqualino e V. Lo Muto, che hanno seguito con entusiasmo tutte le fasi del progetto.