Referendum abrogativi 2025, come richiedere il voto domiciliare

Gli elettori affetti da gravissime infermità e impossibilitati a lasciare la propria abitazione possono presentare domanda per votare da casa fino al 19 maggio

In occasione delle consultazioni referendarie in programma l’8 e 9 giugno 2025 (leggi i quesiti), gli elettori affetti da gravissime infermità fisiche, tali da impedire la possibilità di recarsi al seggio, potranno richiedere di esercitare il diritto al voto domiciliare.

La normativa, infatti, prevede questa modalità di voto esclusivamente per gli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile”anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap, e in favore di quelli “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione”.

Per inoltrare la domanda è necessario far pervenire al Sindaco un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di ricorrere al voto presso l’abitazione in cui dimora, in un qualsiasi Comune del territorio nazionale, in un periodo compreso fra martedì 29 aprile e lunedì 29 maggio 2025.

La richiesta di ammissione al voto domiciliare, redatta secondo l’apposito modulo in allegato (scarica qui il modello), deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora, un recapito telefonico e deve includere i seguenti documenti:

Copia della tessera elettorale

certificazione sanitaria rilasciata dall’A.S.P. che attesti l’esistenza di infermità fisica tale da impedire di recarsi al seggio.

copia fotostatica di un documento di identità

La richiesta potrà essere inoltrata al Comune di Caltanissetta attraverso le seguenti modalità:

· A mezzo posta al seguente indirizzo: Comune di Caltanissetta – Direzione Affari Demografici – Corso Umberto I, 93100 Caltanissetta;

· Consegna brevi manu al protocollo dell’Ente (recapitata a mano da persona diversa dall’interessato);

· Invio tramite posta elettronica certificata o ordinaria, ad uno dei seguenti indirizzi:

servizi.demografici@pec.comune.caltanissetta.it;

protocollo@pec.comune.caltanissetta.it;

servizi.demografici@comune.caltanissetta.it;

protocollo@comune.caltanissetta.it;

· Attraverso la sezione del sito istituzionale dell’Ente “Sportello del Cittadino”e il relativo percorso Sportello del Cittadino – Servizi Demografici – Votare al proprio domicilio, direttamente raggiungibile al seguente link: https://sportellotelematico.comune.caltanissetta.it/action%3As_italia%3Adiritto.voto%3Bdomicilio