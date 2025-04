Provinciali. Di Paola (M5S): Appello a sindaci e consiglieri di forze civiche e alternative alle destre, appoggiamo Di Stefano per dare voce ai cittadini del Nisseno

“Faccio appello a tutti i sindaci ed i consiglieri comunali della provincia di Caltanissetta a sostenere la candidatura di Terenziano Di Stefano, unica figura in grado di poter ridare centralità alle esigenze dei cittadini del Nisseno grazie alla competenza ed alla capacità di aggregazione ben lontana dalle divisioni e dai litigi delle destre. Lavoriamo insieme ad un governo efficace del libero consorzio e ad un percorso solido e di prospettiva nei prossimi anni”.



Lo afferma il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Sicilia Nuccio Di Paola.



“Stiamo già lavorando – spiega Di Paola – per unire tutta la provincia, dall’area nord, al Vallone al sud. Un appello rivolto dunque a quei gruppi civici e politici, come PeR, ai gruppi di centro ed ai gruppi di sinistra che siano alternativi alle destre che invece stanno svendendo il nostro territorio e gli amministratori locali. Terenziano Di Stefano, che ha già una prospettiva di almeno 4 anni nel governo della sua città, sta già lavorando per riaffermare l’intera provincia di Caltanissetta e le esigenze dei suoi cittadini a livello regionale in termini di servizi, dopo i disastri della lunga gestione commissariale che, solo per citarne qualcuno, ha messo in ginocchio la viabilità interna. Di Stefano è pronto ad un totale cambio di passo, un risultato che si può ottenere solo grazie ad una squadra coesa che sta già unendo tutta la provincia, da nord a sud e che lavori sin da subito in maniera compatta per il bene dei nisseni” – conclude il coordinatore regionale M5S e vice presidente dell’ARS.