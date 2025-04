Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, i consiglieri eletti

Si chiudono le elezioni di secondo livello per il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta che vede alla presidenza il sindaco del capoluogo nisseno Walter Tesauro, sostenuto da Forza Italia e da Gran Sicilia, eletto con il 35% dei voti.

Per i dieci consiglieri eletti si vedono nella lista di Forza Italia, Gianluca Micciché, Salvatore Sardella, Rosario Sorce, Filippo Balbo; per quanto riguarda L’Alternativa con Terenziano, Gioacchino Comparato, Cuvato Damiano Antonio, Petitto Annalisa; per Fratelli d’Italia, Gianluca Bruzzaniti; per la Lega, Martino Basilio; per Civica, per Civici per il Territorio, Rosario Carapezza.