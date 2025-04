La maggioranza di Palazzo del Carmine: “L’opposizione predica bene e razzola male”

La maggioranza di Palazzo del Carmine interviene in merito all’ultima seduta consiliare per l’approvazione del Bilancio di previsione 2025.

“Predicare bene e razzolare male: questo è il comportamento che ha caratterizzato l’opposizione durante l’ultima seduta consiliare. Chi ha più volte ammonito pubblicamente contro le posizioni contrarie assunte “per partito preso”, sostenendo che non farebbero il bene della comunità, si è reso protagonista proprio di tale deprecabile condotta.

Con un atteggiamento che rasenta il paradosso, l’opposizione ha votato pregiudizialmente contro tutti gli emendamenti presentati dalla maggioranza, senza fornire alcuna motivazione tecnica o politica. Particolarmente grave è il voto contrario espresso su interventi cruciali per il territorio, come la ristrutturazione degli edifici scolastici e l’illuminazione del santuario Madonna di Fatima Santa Flavia – opere essenziali per la sicurezza dei nostri studenti e la valorizzazione del patrimonio religioso e culturale della nostra comunità.

L’unico emendamento della maggioranza che ha ricevuto il voto favorevole dell’opposizione riguardava i lavori sull’impianto sportivo Tomaselli, finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche per i disabili. Una scelta obbligata, considerando che la stessa opposizione aveva presentato un emendamento sulle liste d’attesa dei centri semiresidenziali per disabili: votare contro sarebbe stato politicamente insostenibile.

Ancora più emblematico è stato il comportamento di un consigliere di opposizione che, pur di non discostarsi dall’indirizzo politico dei gruppi di minoranza – come lui stesso ha dichiarato senza remore – si è trovato nella paradossale situazione di votare contro due emendamenti relativi proprio al quartiere per il quale lui stesso aveva presentato un emendamento, poi approvato dalla maggioranza. Una dimostrazione lampante di come le logiche di schieramento abbiano prevalso sull’interesse dei cittadini.

Gli emendamenti proposti dalla maggioranza, tutti relativi a capitoli di investimento, non rappresentano una critica all’operato amministrativo, bensì un contributo costruttivo per integrare e potenziare la programmazione esistente. Questo dimostra la nostra volontà di lavorare concretamente per lo sviluppo del territorio e il miglioramento dei servizi ai cittadini.

In netto contrasto con questo atteggiamento pregiudiziale dell’opposizione, la maggioranza ha dato prova di grande maturità politica votando favorevolmente tre emendamenti proposti dalla minoranza, riconoscendone l’utilità per la comunità nissena. Questo dimostra come per noi l’interesse dei cittadini prevalga sempre sulle logiche di schieramento – il vero senso della responsabilità amministrativa.

Ci auguriamo che l’opposizione possa in futuro allineare i propri comportamenti alle dichiarazioni di principio così spesso proclamate, abbandonando sterili contrapposizioni e iniziando a valutare nel merito le proposte, nell’esclusivo interesse della nostra comunità.”