Forza Italia, eletti a Catania i sei nuovi segretari di circoscrizione

Le assemblee locali di Forza Italia per la città di Catania hanno eletto i sei nuovi segretari di circoscrizione, uno per ciascun Municipio etneo. A guidare gli azzurri al I Municipio-Centro storico sarà Filippo Pellegrino; al II Municipio Picanello-Ognina-Barriera Fabio Lauria; al III Municipio Borgo-Sanzio Alberto Renda; al IV Municipio San Giovanni Galermo-Trappeto-Cibali Salvatore Mondio; al V Municipio Monte Po-Nesima-Rapisardi Gianluca Guarrera; al VI Municipio Beatrice Viscuso. I nuovi segretari sono stati eletti per acclamazione.

Ha presieduto le assemble il consigliere comunale Gerri Barbagallo. Sono intervenuti durante i lavori il segretario FI per la Grande Città di Catania Massimo Pesce, l’assessore catanese Giovanni Petralia e il dirigente azzurro Giovanni La Magna.