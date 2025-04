Elezioni Provinciali, Caruso(FI): “Nessuna rottura nelle giunte locali, centrodestra resterà unito”

Il Segretario Regionale di Forza Italia, Marcello Caruso, interviene in vista delle imminenti elezioni provinciali per ribadire i valori e gli impegni del partito. «Forza Italia ha sempre espresso con chiarezza la propria posizione a favore di elezioni provinciali di primo livello, puntando a garantire l’unità della coalizione di centrodestra. In queste elezioni provinciali, fattori istituzionali, normativi e politici hanno delineato un contesto diverso, in cui è comprensibile che ciascuna forza agisca secondo le specificità territoriali».

«Le decisioni assunte da Forza Italia nelle realtà amministrative guidate da sindaci azzurri non comporteranno alcuna rottura nelle giunte municipali esistenti. Confidiamo fermamente che tutti i partiti manterranno lo stesso atteggiamento e che non si verificheranno problemi nelle coalizioni già consolidate a seguito delle elezioni amministrative. Ribadiamo con forza la nostra fedeltà ai valori e agli impegni assunti con gli elettori, che hanno scelto i nostri amministratori per competenza, esperienza e programmi definiti in chiari patti di coalizione».

«Il centrodestra – conclude il leader degli azzurri siciliani – si manterrà certamente coeso a tutti i livelli. Auspichiamo che tutte le forze politiche dimostrino unità di intenti, anche nelle diversità, mantenendo fede agli impegni con i cittadini. Solo così potremo garantire stabilità e risposte concrete alle esigenze delle comunità».