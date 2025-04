Caltanissetta. La II Commissione Urbanistica incontra il presidente di Italia Nostra Janni

La II Commissione Urbanistica, presieduta dal consigliere Fabrizio Di Dio, ha adito il presidente di Italia Nostra Sicilia, Leandro Janni, in merito alle sue dichiarazioni circa lo stato di criticità strutturale in cui verso uno dei Torrini della scalinata “Silvio Pellico”, che si affaccia su via Covour.

“Per preservare il patrimonio del nostro territorio è necessario prendersene cura – ha dichiarato il presidente Di Dio –. Per questo ho voluto sottoporre alla Commissione che presiedo la necessità di un aggiornamento di questo importante strumento urbanistico e, contestualmente, suggerire alla I Commissione, della quale faccio parte come componente – prosegue –, la redazione di un regolamento che riqualifichi e preservi il decoro architettonico nella sua interezza al fine di non perdere l’identità che contraddistingue e appartiene alla storia e all’architettura della nostra città.”

Un incontro, quello svolto, voluto dal Presidente Di Dio per approfondire le tematiche relative al patrimonio del centro storico nisseno estendendo alla “Carta del Rischio” e al decoro urbano e architettonico del centro storico.