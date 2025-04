Caltanissetta. Installazione servoscale al Tomaselli e realizzazione fognatura via Giardini, gli emendamenti presentati dal presidente della V Commissione Longo

Due gli emendamenti al bilancio presentati dal presidente della V Commissione di Caltanissetta, Alessandra Longo. Il primo riguarda l’accessibilità all’interno dello stadio Tomaselli, mentre il secondo è relativo alla realizzazione della fognatura in via dei Giardini.

Per quanto concerne il primo emendamento, questi riguarda l’acquisto e l’installazione di un servoscale, intervento che “ha un impatto enorme sulla vita di molti atleti e visitatori” come scrive Longo in una nota.

Continua: “Le scale possono rappresentare un ostacolo significativo per chi ha mobilità ridotta. Ed è essenziale garantire che tutti, indipendentemente dalle proprie capacità fisiche, possano accedere liberamente alle tribune, ai servizi e alle aree comuni dello stadio.”

Inoltre, Longo prosegue affermando che l’accessibilità non è solo un requisito normativo, ma un diritto fondamentale che deve essere garantito a tutti, “in particolare agli atleti che si allenano e competono con grande determinazione, spesso affrontando sfide quotidiane”.

Secondo Alessandra Longo, l’acquisto e l’installazione di un servoscale sono passi concreti per superare queste barriere; significa rendere più facile l’accesso alle sale di allenamento e alle aree funzionali, non solo per gli atleti in carrozzina, ma anche per chiunque possa avere difficoltà momentanee permanenti, evitando impresa ardua per se stessi e per chi assiste.

“Questo intervento rappresenta un gesto di rispetto verso le capacità e le aspirazioni di tutti. Non è solo una questione pratica, è un atto di responsabilità sociale che riflette i valori fondamentali dello sport: uguaglianza, inclusione e rispetto per ogni individuo.”

Longo sottolinea come lo stadio debba essere un luogo dove ogni atleta, indipendentemente dalle proprie sfide, possa sentirsi accolto e valorizzato, e anche come debba rappresentare esempio di inclusione per tutti.

Oltremodo, circa il secondo emendamento, Longo vuole focalizzare l’attenzione sulla necessità di intervenire con urgenza per la realizzazione dell’opera primaria di urbanizzazione relativa alla fognatura in via dei Giardini.

Longo premette che, nel contesto dei lavori di realizzazione della pista ciclabile dall’incrocio tra viale Stefano Candura e via dei Giardini fino allo stadio Pian del Lago, è stato già realizzato sotto il piano della pista un collettore fognario e per le acque piovane a servizio della zona, si evidenzia che l’area in questione è caratterizzata da un elevato numero di insediamenti residenziali – circa 150 – e da un prevedibile ampliamento a seguito dei piani di lottizzazione già approvati o in fase di approvazione. Inoltre, l’area è designata come zona “C” dalla variante generale del piano regolatore, consentendo ulteriori sviluppi residenziali e commerciali.

“Pertanto – scrive Longo – è evidente che la necessità di un adeguato sistema fognario è diventata non solo una priorità ma un’urgenza per prevenire il rischio di inquinamento delle falde acquifere superficiali, che si trovano a profondità molto ridotte, fino a due metri, a causa della presenza di numerosissime fosse disperdenti.”

Longo evidenzia come la rilevanza e l’impatto che una gestione adeguata delle acque reflue e piovane ha sulla salute pubblica e sull’ambiente possa essere oggetto di richiesta per lo stanziamento delle somme necessario per la realizzazione di tale opera infrastrutturale.