Tajani: “Missioni fondamentali per la tutela degli interessi nazionali”

“Le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono strumenti fondamentali della nostra politica estera a tutela degli interessi nazionali e sostegno della pace, della stabilità e della crescita”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso dell’audizione delle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato. “La delibera di quest’anno recepisce le novità introdotte dalla riforma del 2024″ ha aggiunto ” con cui abbiamo voluto semplificare, adeguare i processi decisionali ad una congiuntura internazionale in continua evoluzione. Siamo entrati in una nuova fase che porta con sé nuove sfide di sicurezza ma anche nuove opportunità per la stabilizzazione delle aree di crisi a noi più vicine”.