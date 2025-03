Palermo. Intimidazione all’assessore Forzinetti, Cirillo(DC): “Atti vili non più tollerabili”

“Ancora una volta dispiace dover apprendere di una nuova

intimidazione ai danni dell’assessore Giuliano Forzinetti. Questo atto

vile e inaccettabile non solo colpisce una persona, ma attenta alla

libertà di ogni rappresentante delle istituzioni e al fondamentale

diritto di esercitare il proprio mandato senza paura. Questi fatti non

possono più essere tollerati; il rispetto delle istituzioni e della

democrazia è un valore fondamentale”. Lo dichiara Stefano Cirillo,

segretario regionale della Democrazia Cristiana dopo l’ennesimo atto

intimidatorio subito dall’assessore alle attività produttive del Comune

di Palermo, Giuliano Forzinetti, al quale è stata nuovamente danneggiata

l’auto.

“È inaccettabile che in una società civile si ricorra a minacce e

intimidazioni per mettere a tacere chi lavora per il bene della

comunità. L’assessore Forzinetti si è sempre distinto per il suo impegno

e dedizione, affrontando con determinazione le sfide del suo ruolo e

cercando di migliorare la vita dei cittadini. È importante che le

autorità competenti prendano seri provvedimenti per garantire la

sicurezza di tutti gli amministratori e per assicurare che chi commette

atti intimidatori venga perseguito con la massima severità: la politica

deve essere un campo di confronto e dialogo, non un terreno di

intimidazioni. A Giuliano Forzinetti e a tutti coloro che, come lui, si

espongono per il bene comune chiediamo di continuare ad essere Liberi e

forti. Non possiamo permettere – conclude Cirillo – che la sottocultura

della paura prevalga sul diritto di operare per il progresso trasparente

di una società civile”.