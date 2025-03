Infrastrutture, auguri di Aricò al nuovo presidente di Ance Sicilia: “Collaborazione con le imprese”

«Porgo i miei migliori auguri di buon lavoro al nuovo presidente di Ance Sicilia, Salvo Russo, ai vicepresidenti Rosaria Ricciardello, Sabrina Burgarello, Michelangelo Geraci, Giorgio Firrincieli, Paolo Augliera e Rosario Fresta, e a tutta la nuova squadra dell’Associazione dei costruttori edili siciliani, ringraziando anche la precedente governance per l’impegno e la dedizione profusi in questi anni. Il rapporto tra l’assessorato regionale alle Infrastrutture ed Ance Sicilia è sempre stato improntato al confronto per la continua ricerca di soluzioni adeguate alla categoria sui tanti temi inerenti l’edilizia pubblica. Le esigenze crescenti dei cantieri pubblici regionali avviati, che sono trainanti per la nostra economia, richiedono sistemi sempre più moderni e innovativi dotati di personale qualificato. Auspico che la strada di collaborazione virtuosa intrapresa con l’associazione possa continuare per portare alla Sicilia più sviluppo e lavoro». Lo afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, congratulandosi con il nuovo direttivo regionale dell’Ance.