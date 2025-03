Caltanissetta. Il Generale di Corpo d’Armata Ristuccia nuovo Comandante Logistico dell’Esercito, Mancuso(FI): “Incarico prestigioso per un nostro conterraneo, per tutti noi rappresenta l’amore per la patria”

“Esprimo compiacimento e mi congratulo per l’importante e prestigioso incarico del Generale Ristuccia, nostro conterraneo. È motivo di orgoglio sapere come ancora una volta dalla nostra terra viene una figura che ricopre ai massimi livelli ruoli così importanti.” Lo dichiara l’onorevole Michele Mancuso, deputato regionale di Forza Italia, circa il cambio al vertice della logistica dell’Esercito Italiano dove al Generale di Corpo d’Armata Mauro D’Ubaldi è subentrato il pari grado Angelo Michele Ristuccia, che ha ceduto il comando del COMFOPSUD.

Nato a Caltanissetta, il Generale di Corpo d’Armata Ristuccia è laureato in Scienze Strategiche, in Scienze Politiche e in Scienze Internazionali e Diplomatiche e ha conseguito due master in studi militari strategici internazionali e in studi strategici. Ha frequentato il 167° Corso Ufficiali all’Accademia Militare e nel settembre del 1987 è stato nominato sottotenente di artiglieria. Ha svolto gli incarichi di Comando quale Sottocomandante di Batteria, Comandante di Batteria, Comandante di Gruppo e Comandante di Reggimento rispettivamente presso il 9° gr. a. pe. “Rovigo”, il 3° rgt. a. pe. “Volturno” ed il 5° rgt. a. MLRS “Superga”. È stato Vice Comandante del COMFOTER e, successivamente, Comandante delle Forze Operative Sud dall’8 aprile 2024 al 19 marzo 2025.

“Per tutti noi rappresenta – conclude il deputato Mancuso – l’amore per la patria e per l’Italia intera.”