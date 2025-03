Caltanissetta. Emendamenti al bilancio, la consigliera Scalia chiede attenzione al ripristino dei giochi nei parchi: “Consentire ai bambini di divertirsi in sicurezza”

La consigliera comunale Federica Scalia del Movimento 5 Stelle, nell’ambito degli 8 emendamenti presentati dai consiglieri di opposizione ha chiesto, come prima firmataria, particolare attenzione al ripristino e manutenzione dei giochi installati nei parchi e nelle ville cittadine.

“Abbiamo quantificato, insieme ai colleghi, la necessità di destinare una somma orientativamente pari a 15 mila euro per consentire a tutti i bambini che andranno a giocare nelle aree a loro destinate di potersi divertire in sicurezza senza rischiare che possano esserci pericoli per l’incolumità personale – ha dichiarato la consigliera -. Una misura che, da madre, sento fortemente di sostenere perché è necessario restituire alla città, soprattutto i più piccoli, un ambiente idoneo alle loro esigenze. Far tornare i bambini nelle aree verdi e nelle ville comunali favorisce la socialità, l’incontro non soltanto tra i più piccoli ma anche tra i genitori e consentire, così, di ripristinare l’antica sana abitudine di incontrarsi anche al di fuori delle mura domestiche. La manutenzione dei giochi si aggiunge alla mozione già presentata dalla consigliera per la realizzazione di un Parco Giochi Diffuso sul territorio comunale in grado di garantire una migliore qualità della vita dell’intera comunità – e soprattutto dei suoi bambini – con uno spazio ludico all’aria aperta e lontano dalla tecnologia. Questa è una battaglia sociale che porto avanti già dalla precedente consiliatura . Tutti abbiamo nel cuore affetti speciali, questo non è un emendamento di esclusivo interesse dei genitori. Il mio auspicio è quello che tutto il Consiglio Comunale possa comprendere l’importanza di questa tematica che interessa, trasversalmente, tutti i cittadini”.