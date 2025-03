Caltanissetta. Elezioni provinciali, il consigliere Turturici: “È necessario ricostruire e ridare valore alle nostre infrastrutture abbandonate”

Il consigliere comunale del Comune di Caltanissetta Armando Turturici interviene in merito alle elezioni provinciali.

“Le imminenti elezioni provinciali rappresentano un’occasione significativa per il rilancio del nostro territorio. La provincia di Caltanissetta, ultima nelle classifiche nazionali di benessere dei cittadini, ha bisogno di un progetto serio di sviluppo integrato e sostenibile, capace di valorizzare le sue risorse, superare vecchi campanilismi e dare risposte concrete ai cittadini. Con il mio gruppo politico “Futura – costruiamo insieme la città” crediamo fermamente che solo una visione condivisa possa restituire dignità e prospettiva a tutto il territorio della provincia di Caltanissetta. È necessario ricostruire e ridare valore alle nostre infrastrutture abbandonate. È il momento di garantire collegamenti funzionali e sicuri, di valorizzare le nostre eccellenze produttive e culturali. Le scuole provinciali e i palazzetti dello sport – vedi il Palacarelli – devono essere recuperati e restituiti alla comunità. Le strade provinciali, oggi buie e mal ridotte, vanno messe in sicurezza. Il collegamento tra Caltanissetta e Gela attraverso la SS 626 deve essere potenziato e reso efficiente, così come il trasporto ferroviario. Anche le aree interne, come il Vallone, necessitano di una rete viaria adeguata per non restare isolate. La nostra terra è ricca di risorse e tradizioni produttive uniche. Il settore agroalimentare, con la produzione di grani antichi e altre eccellenze locali, deve essere valorizzato sotto un unico brand territoriale, capace di dare identità e visibilità ai nostri prodotti a livello nazionale e internazionale. Per fare altri esempi: Gela, con il suo patrimonio archeologico e il percorso di conversione green, rappresenta un asset strategico che deve essere supportato e promosso. Caltanissetta, con la sua posizione centrale e il collegamento autostradale e ferroviario, può diventare un hub per lo sviluppo turistico e culturale dell’intera provincia. “Futura – costruiamo insieme la città” è pronta al dialogo con tutte le forze politiche e civiche che abbiano a cuore il rilancio del nostro territorio. Serve una politica che guardi al futuro con speranza , concretezza e visione. Non possiamo più permetterci divisioni sterili: solo lavorando insieme, la provincia potrà rinascere. Le elezioni provinciali sono il primo passo per costruire questa prospettiva. Futura c’è, con idee chiare e la determinazione di chi vuole finalmente cambiare il destino della nostra terra. Per una Provincia che rinasce.”