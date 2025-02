Usa. Condannato a morte sceglie plotone esecuzione, ultimo nel 2010

Uno degli avvocati, Gerald King, ha denunciato la scorsa settimana in una dichiarazione un “scelta impossibile” tra “l’arcaica sedia elettrica della Carolina del Sud, che lo brucerebbe vivo”, e “alternative altrettanto mostruose”. Questa sarà la quarta esecuzione tramite plotone di esecuzione negli Stati Uniti negli ultimi 65 anni, ha precisato. L’ultima, nello Utah (ovest), risaliva al 2010. Cinque esecuzioni sono state effettuate negli Stati Uniti dall’inizio dell’anno, tutte tramite iniezione letale. Sei sono previste solo per il mese di marzo, tra cui quella di Brad Sigmon per plotone di esecuzione e quella di Jessie Hoffman, in Louisiana il 18 marzo, per inalazione di azoto. La pena di morte è stata abolita in 23 dei 50 stati americani. Altri sei (Arizona, California, Ohio, Oregon, Pennsylvania e Tennessee) osservano una moratoria delle esecuzioni su decisione del governatore.