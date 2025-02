Sanremo 2025, Katia Follesa: chi è la co-conduttrice della terza serata del Festival

(Adnkronos) –

Katia Follesa affiancherà Carlo Conti nella terza serata del Festival di Sanremo 2025 come co-conduttrice insieme a Miriam Leone e Elettra Lamborghini.Ma chi è l'attrice comica, ex volto di Zelig? Katia Follesa, all'anagrafe Katiuscia Follesa nasce a Monza il 12 gennaio del 1976. Si diploma alla scuola di teatro di ‘Quelli di Grock’ ed esordisce come comica nel duo Katia & Valeria, accanto alla Graci. Nel 2004 arriva nel piccolo schermo, su Italia 1 a Colorado, su MTV a MTV Comedy Lab e su RaiDue a Sformat, poi entra ufficialmente nel cast di Zelig su Canale5, dove riscuote grande successo. Dal 2006 partecipa allo show di Ale e Franz Buona la prima!, fino alla quarta e ultima stagione. Nel 2011 approda al cinema con il cinepanettone ‘Vacanze di Natale a Cortina’ con Christian De Sica e Sabrina Ferilli. Inizia in quegli anni a condurre diversi programmi televisivi in Rai e Mediaset. Nel 2012, Katia Follesa e Valeria Graci si separano artisticamente, intraprendendo carriere parallele. "Io e Katia abbiamo sempre avuto una grandissima complicità. Non l'ho mai sostituita in questi anni, ma ho camminato da sola. Per un periodo non ci siamo parlate, però abbiamo sempre avuto il coraggio di mandarci a quel paese e dirci con sincerità le cose che, secondo noi, non andavano", ha spiegato Valeria Graci a Verissimo. Nel 2021 ha ottenuto il premio come miglior personaggio femminile della TV alla 78a Mostra internazionale d'arte cinematografica. E sempre in quell’anno Katia Follesa partecipa a LOL – Chi ride è fuori, il game show di Amazon Prime Video condotto da Fedez, che ha riscosso un enorme successo. Nel 1999, dietro le quinte di Zelig, Katia Follesa ha conosciuto il comico Angelo Pisani. I due si fidanzano ufficialmente nel 2006 e nel 2011 nasce dal loro amore la figlia Agata. Nel 2015 si separano per breve tempo. Successivamente decidono di dare una seconda possibilità alla loro famiglia, ma nel 2023 arriva la seconda e definitiva rottura, dopo 17 anni insieme. "Io e Angelo ci siamo separati, non stiamo più insieme. Siamo felicemente separati da un anno e mezzo", con queste parole su Instagram Katia Follesa aveva annunciato la rottura definitiva. Nel 2003 Katia Follesa attraversa un grave lutto: perde il papà, chef molto conosciuto in Brianza, a causa di una cardiopatia congenita. Katia successivamente scopre di aver ereditato la stessa malattia del genitore e si unisce al Progetto Cor del Gruppo Ospedaliero San Donato, volto alla prevenzione di patologie cardiovascolari. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)