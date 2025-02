Papa Francesco, Gemelli ‘fortino’ per tutelare salute del Pontefice

(Adnkronos) – Un fortino per tenere Papa Francesco al riparo da ogni rischio, clinico e mediatico. Il Policlinico Gemelli si è stretto attorno al suo illustre paziente, ricoverato da sei giorni, e nulla trapela dallo staff medico sulle condizioni del pontefice che comunque è in lieve miglioramento rispetto a ieri. La stampa è tenuta a debita distanza con paziente discrezione e anche la visita lampo della premier Giorgia Meloni è avvenuta lontano dalle tv e dai microfoni. All’ingresso principale i cronisti aspettano l’arrivo del Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, che dovrebbe fare visita al Papa di ritorno da un viaggio in Africa. Il fortino potrebbe aprirsi o – come accaduto per la Meloni – l’arrivo potrebbe essere lontano dalle tv. Questa mattina il cielo sopra il Policlinico si è aperto piano dopo una leggera pioggia, regalando anche un arcobaleno. Tanti i pazienti e familiari che quando passano guardano verso il decimo piano, dedicato alla cura dei pontefici. Più di qualche persona si ferma sotto la statua di Papa Giovanni Paolo II, che accoglie chi entra al Policlinico, per una preghiera o solo per osservare i tanti lumini rossi alcuni anche con l’immagine dell’attuale Papa. Ieri il bollettino serale aveva allarmato per la diagnosi di polmonite bilaterale e la necessità di una terapia adeguata. Questa mattina dalla Sala stampa Vaticana l’aggiornamento: il Papa ha trascorso “una notte tranquilla, si è svegliato e ha fatto colazione”. Chi frequenta in questi giorni il Policlinico per necessità o lavoro ha un pensiero per il Papa. "Spero si rimetta presto", ha detto una anziana signora mentre aggrappata al braccio della figlia raggiungeva l’entrata: "Abbiamo la stessa età, ma lui è la nostra guida e lo vorremmo sempre al nostro fianco". Ma sulle finestre del decimo piano sono puntate le telecamere di tutto il mondo. Oltre alle tv italiane, molti media stranieri – tra i quali la spagnola Efe, il canale Tf1 francese, la tv Argentina Tn, la Cnn Portugal e il canale polacco Tvp info – stanno facendo collegamenti davanti all’ospedale per dare continui aggiornamenti sulle condizioni di Papa Francesco. Ieri sera un gruppo di fedeli boliviani si è riunito in preghiera per il pontefice recitando il rosario intorno alla statua di Giovanni Paolo II sul piazzale antistante l’ingresso principale. Qui, sotto al monumento dedicato a Wojtyla, vengono lasciate piante, lumini e rosari da chi spera nella guarigione dei propri cari malati e chissà se è rivolto al Papa un biglietto con scritto “Riprenditi – dagli Stati Uniti”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)