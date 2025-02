One Piece, terminate le riprese della seconda stagione

(Adnkronos) – L'universo di "One Piece", il celebre manga giapponese che ha conquistato fan in tutto il mondo, continua a espandersi con la seconda stagione della sua trasposizione live-action. Terminata di recente a Cape Town, in Sud Africa, questa stagione promette di portare sullo schermo nuove emozionanti avventure, ambientate nel contesto fantastico e avventuroso che ha reso la serie un fenomeno globale.

"One Piece" segue le vicende di Monkey D. Luffy, un giovane pirata dal cuore d'oro che sogna di trovare il leggendario tesoro One Piece. Questo lo renderà il re dei pirati. Lasciato il suo villaggio, Luffy recluta una variegata ciurma e naviga attraverso i mari alla ricerca del tesoro, affrontando pericolosi nemici e vivendo avventure straordinarie. La produzione ha confermato che la nuova stagione introdurrà personaggi iconici e carichi di mistero, tra cui alcuni antagonisti che promettono di rendere la trama ancora più avvincente. Tra i nuovi volti annunciati figurano Charithra Chandran, Joe Manganiello e Katey Sagal, che si uniscono al cast originale composto da Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd e altri. La serie ha fatto notizia non solo per la sua fedele adattamento del materiale originale ma anche per il modo in cui ha saputo innovare, portando il mondo di "One Piece" a un pubblico televisivo globale. La prima stagione ha stabilito un record su Netflix, diventando la nuova uscita più vista del 2023 e raggiungendo più di 18 milioni di visualizzazioni nella prima settimana. Con un tale successo alle spalle, la serie si appresta a esplorare ulteriormente le ricche narrazioni e il background dei suoi personaggi, ampliando l'universo di "One Piece" con nuove storie e avventure. I produttori hanno espresso entusiasmo per le future stagioni, anticipando che ogni nuova puntata sarà un tassello aggiunto alla complessa trama che continua a evolversi. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)