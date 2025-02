iPhone 17, ecco come potrebbe essere il design dei prossimi modelli

(Adnkronos) – Secondo recenti indiscrezioni, Apple potrebbe introdurre una riprogettazione significativa del sistema di fotocamere nella serie iPhone 17, il cui lancio è previsto per settembre. La divulgazione di rendering CAD, attribuiti al leaker Majin Bu, suggerisce una possibile modifica nel design dei modelli iPhone 17 Pro, 17 Pro Max e del presunto iPhone 17 Air, caratterizzati da una barra della fotocamera posteriore di forma rettangolare, simile a quella dei dispositivi Pixel di Google. Le immagini mostrano un'estensione della barra della fotocamera posteriore nei modelli iPhone 17 Pro e Pro Max, che si sviluppa lungo l'intera larghezza della parte superiore del dispositivo, mantenendo i bordi arrotondati presenti nei modelli attuali. Il modello 17 Air presenterebbe un design analogo, sebbene con una singola lente della fotocamera posteriore. Secondo i rendering, il modulo della fotocamera del modello standard iPhone 17 rimarrebbe sostanzialmente invariato, distinguendolo dai modelli di fascia superiore. Si precisa che, nonostante Majin Bu sia un leaker riconosciuto, le informazioni da lui fornite in passato non si sono sempre rivelate accurate. Tuttavia, questi rendering si aggiungono a diverse altre indiscrezioni simili, diffuse negli ultimi mesi, riguardanti la possibile adozione di una barra della fotocamera rettangolare per l'iPhone 17. Rendering concettuali sono stati condivisi anche da Jon Prosser di Front Page Tech e da altri leaker, tra cui Ice Universe, Fixed Focus Digital e Digital Chat Station. In gennaio, Majin Bu ha inoltre diffuso un'immagine di presunte scocche appartenenti alla famiglia iPhone 17. Tale design mostra somiglianze con il rendering dell'iPhone Air diffuso recentemente, e ricorda la barra della fotocamera a forma di pillola presente nella serie Pixel 9 di Google. Le indiscrezioni riguardanti il presunto iPhone 17 Air, un modello più sottile che dovrebbe aggiungersi alla gamma iPhone, circolano da diversi mesi, analogamente alle voci relative al Samsung Galaxy S25 Edge. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)