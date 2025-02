Colpisce alla testa la compagna con una chiave da idraulico, poi tenta di strangolarla: 52enne arrestato a Catania

I carabinieri hanno arrestato a Catania, la notte scorsa, un uomo di 52 anni che armato di una chiave da idraulico lunga 12 centimetri ha colpito alla testa e tentato di strangolare la compagna, un straniera di 54 anni, perché non voleva che la donna guardasse un programma di cucina in tv. L’uomo è accusato di maltrattamenti contro familiari, lesioni personali e minacce. I militari dell’Arma sono intervenuti nell’appartamento della coppia, in via Garibaldi, dopo la telefonata al 112 di un condomino preoccupato per le urla che provenivano dall’abitazione della vicina. Ai carabinieri, la donna ha raccontato che da circa due anni, da quando era iniziata la convivenza, avrebbe subito quotidianamente minacce e aggressioni sia fisiche che verbali da parte del compagno, che poco prima l’aveva insultata e minacciata soltanto perché non condivideva che lei guardasse in tv un programma di cucina. Per evitare che la situazione degenerasse lei gli aveva dato il telecomando della tv ed era andata a fare una doccia, ma lui l’avrebbe raggiunta armato dell’arnese e l’aveva colpita alla testa. Nonostante la ferita la vittima era riuscita a scappare in cucina, dove lui l’aveva seguita tentando di strangolarla, fino a quando era riuscita a divincolarsi e a chiudersi a chiave in un’altra stanza. La donna è stata ricoverata all’ospedale San Marco. Il 52enne ha cercato di sminuire l’accaduto, raccontando di una ‘semplice’ lite con la sua compagna, ma la sua versione dei fatti non ha convinto i militari, che peraltro hanno trovato nell’abitazione mobili, oggetti e porte rotte oltre a tracce di sangue nel bagno.