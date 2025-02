Caro bollette, Renzi “Arriva stangata, Meloni si volta dall’altra parte”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono molto preoccupato dalle bollette che stanno arrivando, anzi, dalle stangate che stanno arrivando. Le famiglie, le piccole imprese che già facevano fatica ad arrivare a fine mese ora sono ancora più in difficoltà. Per molti è impossibile pagare queste cifre folli. Abbiamo proposto di dedicare le risorse per abbassare le bollette, di smettere con i no a tutto nella produzione di energia, di aiutare le famiglie in modo concreto riducendo le tasse. Di fronte a tutto questo, cosa fa Giorgia Meloni? Si gira dall’altra parte. Gli italiani stanno pagando la Meloni tax sulle bollette, sul carrello della spesa, sulla benzina. Curioso, però: nel 2022 Meloni diceva la verità (una volta tanto). Diceva che la colpa non era della guerra, ma del governo. Ora che lei è al governo, di chi è la colpa?”. Lo scrive il leader di Italia Viva, Matteo Renzi sul suo profilo Faceboomk.(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency