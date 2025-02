Caltanissetta, il consigliere Turturici: “Il viadotto San Giuliano va ricostruito, è una priorità”

Il viadotto San Giuliano rappresenta una struttura importante per la bretella che collega l’autostrada alla città che in questo momento è isolata, con gravi danni all’economia e con gravi disagi per i cittadini. Pertanto, la ricostruzione del viadotto San Giuliano deve diventare una priorità assoluta. Dopo la risposta degli assessori all’interrogazione consiliare presentata insieme al consigliere Vagginelli, abbiamo deciso di compiere un passo ulteriore: chiedere la convocazione dei vertici Anas in Seconda Commissione Consiliare (Urbanistica – Lavori Pubblici – Infrastrutture – Viabilità – Trasporto – Edilizia residenziale, pubblica e privata – Illuminazione) per avere un quadro chiaro e definitivo sullo stato dei lavori, messo nero su bianco.Verificando il Piano Triennale di Anas, abbiamo riscontrato l’assenza del viadotto San Giuliano tra le opere programmate. Riteniamo fondamentale che questa infrastruttura venga inserita tra le priorità e stiamo lavorando affinché ciò avvenga al più presto.Il nostro obiettivo è garantire tempi certi e soluzioni concrete per ripristinare questa arteria strategica, essenziale per la mobilità cittadina. Con il mio gruppo politico “Futura – costruiamo insieme la città” continueremo a sollecitare ogni intervento necessario, collaborando con tutti gli enti coinvolti per riportare il viadotto alla piena funzionalità nel minor tempo possibile. Quando Anas ha abbattuto il viadotto, aveva considerato prioritario il ripristino, proprio perché riconosceva l’importanza di questa bretella.Auspichiamo che su questa battaglia si facesse fronte unico per tutelare i cittadini.

Armando Turturici Consigliere Comunale