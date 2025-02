Bper inaugura nuovi spazi della filiale on Line di Ancona

(Adnkronos) – Bper ha inaugurato oggi ad Ancona la nuova Filiale On Line (Fol), uno spazio rinnovato e funzionale nel quale operano oltre 30 risorse, per erogare servizi di consulenza a distanza sull'offerta completa e diversificata della Banca e consentire ai clienti di accedere a servizi e prodotti senza la necessità di recarsi in filiale, abbattendo distanze e limiti di tempo. Il team di specialisti è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, è raggiungibile tramite telefono al numero 059.4242, tramite app Bper via chat o prendendo appuntamento anche in videocall, per fornire informazioni e consulenza ai clienti sull’ampio catalogo prodotti, dai prestiti personali alle carte di pagamento, dalle assicurazioni agli investimenti. Ad oggi sono 8 le Filiali On Line del Gruppo Bper distribuite sul territorio nazionale: Ancona, Ravenna, Avellino, Torino, Brescia, Modena, L'Aquila e Chieti. Nelle 8 Fol lavorano complessivamente circa 350 risorse al servizio di tutti i clienti della Banca. Nel 2024 le Filiali On Line hanno gestito circa 2 milioni di contatti, fornendo assistenza – prevalentemente su temi di internet banking, utilizzo dell'app o delle carte – e distribuendo prodotti e servizi a distanza ad oltre 55 mila clienti. In linea con le strategie definite dal piano B:Dynamic|Full Value 2027, Bper continua a investire in innovazione e digitalizzazione: il modello della Filiale On Line rappresenta l'impegno nel costruire una Banca sempre più vicina ai bisogni dei clienti e che renda sempre più fluida, accessibile e personalizzata la customer experience. "Il nostro modello omnicanale combina il meglio della tecnologia con il supporto di consulenti esperti, creando un valore unico per il cliente. In Bper crediamo infatti che l'innovazione digitale debba essere al servizio della relazione umana", ha dichiarato Stefano Vittorio Kuhn, Chief Retail & Commercial Banking Officer. "L'apertura di questa filiale ad Ancona conferma inoltre il profondo legame della Banca con i propri territori d'appartenenza così come la nostra attenzione al sostegno e allo sviluppo di famiglie e imprese". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)