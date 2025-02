Beyoncé trionfa ai Grammy Awards 2025: suo il premio per l’album dell’anno

(Adnkronos) –

Beyoncé rompe un ‘maledizione’ e trionfa ai Grammy Awards 2025 vincendo il premio come Album dell’Anno con ‘Cowboy Carter’, un riconoscimento che arriva dopo quattro sconfitte nella stessa categoria. Il premio è stato consegnato alla popstar dai membri del dipartimento dei vigili del fuoco di Los Angeles, in uno dei molti dei tributi della notte alle persone colpite dagli incendi in California. Queen B, che aveva 11 nomination, è anche diventata la prima artista di colore a vincere il premio come miglior Album Country. “Non me lo aspettavo, a volte il genere è una parola in codice per tenerci al nostro posto come artisti e voglio solo incoraggiare le persone a fare ciò per cui hanno passione”, ha detto Beyoncé dopo aver preso il premio da Taylor Swift.

Kendrick Lamar è stato un altro grande vincitore: la sua canzone ‘Not Like Us’, il brano dissing nei confronti di Drake, ha portato a casa il premio per la migliore performance rap, canzone dell’anno e disco dell’anno. Durante uno dei suoi discorsi, Lamar, che si esibirà allo spettacolo dell’intervallo del Super Bowl della prossima settimana, ha detto che voleva “dedicare questo alla città”. Tra gli altri grandi vincitori di domenica ci sono Chappell Roan, che ha vinto il premio come miglior nuovo artista; Sabrina Carpenter, che ha vinto il premio come miglior album pop vocale (“Short n’ Sweet”); e Doechii, che ha vinto il premio come miglior album rap (“Alligator Bites Never Heal”). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)