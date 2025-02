Ancora attacchi hacker all’Italia, oggi nel mirino siti di regioni e comuni

(Adnkronos) – Prosegue anche oggi la campagna di attacchi hacker Ddos all'Italia del gruppo NoName057. A quanto si apprende i target odierni sono, come già avvenuto ieri, del settore pubblica amministrazione locale, in particolare siti web di regioni e di comuni. A quanto si apprende, la scelta dei target conferma il trend del gruppo che, non riuscendo a generare impatti sui portali di soggetti di alto profilo, al fine di proseguire con la sua propaganda sta selezionando obiettivi meno importanti e di conseguenza meno protetti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)