A Trump l’invito di re Carlo: la lettera consegnata dal premier Starmer

(Adnkronos) – Il primo ministro britannico Keir Starmer ha approfittato della sua visita alla Casa Bianca di ieri per consegnare al presidente Donald Trump una lettera ufficiale di re Carlo, nella quale il sovrano lo invitava a un incontro a Dumfries House o al castello di Balmoral per discutere i dettagli per una successiva visita di Stato nel Regno Unito. Un incontro in Scozia rappresenterebbe un ritorno di Trump nel Paese, dove ha legami familiari e lavorativi, dal 2023. Il governo scozzese ha affermato che il primo ministro John Swinney, che ha appoggiato la rivale Kamala Harris nelle elezioni dell’anno scorso, si impegnerà per “rafforzare” i legami tra i due Paesi.

Trump fu ospite della defunta regina Elisabetta in una visita di Stato di tre giorni durante il suo primo mandato presidenziale nel 2019. Ai presidenti degli Stati Uniti al secondo mandato non vengono tradizionalmente offerte visite di Stato, ma vengono invece invitati a prendere un tè o a pranzare con il monarca, solitamente al Castello di Windsor. Ma la lettera di re Carlo propone un incontro in Scozia, dove Trump possiede due campi da golf, per discutere le modalità di una seconda visita di Stato. Nella lettera si propone a Trump di incontrarsi a Dumfries House, nell’Ayrshire, di proprietà del re dal 2007, oppure al castello di Balmoral, nell’Aberdeenshire, residenza ufficiale della famiglia reale. Trump è sembrato colto di sorpresa dalla lettera, ma dopo aver dedicato un minuto alla sua lettura, ha affermato di aver accettato l’invito e che sarebbe stato un “onore” visitare il “fantastico” Paese. Swinney aveva dichiarato in precedenza che avrebbe sfruttato l’affinità di Trump con la Scozia nel tentativo di evitare l’applicazione di dazi sulle importazioni negli Stati Uniti, in particolare sullo Scotch whisky. Dopo aver sostenuto la Harris, a dicembre ha avuto una conversazione telefonica con il nuovo presidente e in seguito ha dichiarato che Trump aveva voluto “esprimere il suo entusiasmo per la Scozia”. Un portavoce del governo scozzese ha affermato: “Il primo ministro continuerà a garantire che la Scozia abbia un rapporto costruttivo con gli Stati Uniti e farà tutto il possibile per rafforzare i legami sociali, culturali ed economici tra i due Paesi”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)