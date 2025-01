Volkswagen ID.7 Pro S: oltre 900 km con una sola ricarica

(Adnkronos) – La Volkswagen ID.7 Pro S ha segnato un nuovo record di efficienza percorrendo ben 941 km

con una sola ricarica durante un test sul celebre circuito di Nardò, in Puglia. Questo risultato supera le specifiche dichiarate dal costruttore tedesco, dimostrando il potenziale della nuova berlina elettrica di Volkswagen. Il test è stato condotto a dicembre 2024, coinvolgendo vari piloti della Volkswagen Driving Experience, che si sono alternati lungo il percorso per ottimizzare la prova. Le condizioni ambientali hanno visto temperature tra 5 e 15 gradi Celsius, con una velocità media di 29 km/h, simile a quella che si registra nel traffico cittadino. Secondo i dati forniti da TomTom, la velocità media nel traffico di Roma è di 20 km/h, mentre a Milano è di 22 km/h. La città italiana con la velocità più vicina al dato del test è Napoli, con circa 28,7 km/h. La Volkswagen ID.7 Pro S è stata testata nella sua configurazione di serie, direttamente uscita dalla linea di produzione dello stabilimento di Emden, in Germania. L’auto si distingue per un coefficiente aerodinamico (Cx) eccezionale, pari a 0,23, che contribuisce alla sua elevata efficienza. È equipaggiata con un motore elettrico posteriore che eroga una coppia massima di 545 Nm e accelera da 0 a 100 km/h in soli 6,6 secondi.

La batteria, con una capacità netta di 86 kWh, consente un consumo compreso tra 16,6 e 14 kWh/100 km secondo il ciclo WLTP. Questo dato dimostra l’elevata efficienza della ID.7, pensata per ridurre i consumi e garantire un’autonomia record. Il test effettuato sul circuito di Nardò rappresenta un importante traguardo per la Volkswagen ID.7 Pro S, confermandola come una delle auto elettriche più efficienti disponibili sul mercato. Un’innovazione che promette di rivoluzionare il concetto di mobilità sostenibile a lungo raggio. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)