Venezuela impone restrizioni su staff diplomatici Italia, Francia e Olanda

(Adnkronos) – Le autorità venezuelane hanno imposto restrizioni sugli staff diplomatici di Italia, Francia e Olanda, riducendo a tre il numero dei diplomatici autorizzati a rimanere nel Paese sudamericano. Il ministero degli Esteri ha motivato il provvedimento, citando in una nota la condotta giudicata "ostile" dei governi dei tre Paesi europei rispetto all'insediamento del presidente Nicolas Maduro per un terzo mandato. Caracas ha aggiunto che i diplomatici avranno bisogno di "un'autorizzazione scritta" per spostarsi per più di 40 chilometri da "Plaza Bolivar" nel centro di Caracas. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)