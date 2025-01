Tamajo “La Sicilia cresce, Schifani resti per un’altra legislatura”

PALERMO (ITALPRESS) – “Le cose fatte dal governo lo scorso anno sono state tante: la stabilizzazione dei precari, la copertura del disavanzo, il lavoro per rifornire la Sicilia di dissalatori e termovalorizzatori. Nessun governo si è dimostrato vicino alle imprese e al mondo produttivo come il nostro: lo abbiamo dimostrato nel corso delle manovre e ora c’è una Sicilia che cresce”. Lo sottolinea l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo a margine di un evento di auguri organizzato da Forza Italia alle Terrazze di Mondello, a Palermo.

“Il nostro obiettivo per il 2025 è continuare a lavorare al fianco del presidente Schifani – aggiunge Tamajo -. Stiamo lavorando per dare risposte a problemi che da tanti anni affliggono la Sicilia. Questo è un governo attento ai temi del precariato e della povertà: all’esponente di Forza Italia che ha definito la Sicilia terra di emergenza direi di venire ogni tanto a fare un giro qui, perchè sta troppo a Roma e la politica non si fa solo dentro i palazzi”. Infine, rivolgendosi a Schifani dal palco delle Terrazze, Tamajo afferma: “Abbiamo bisogno che rimani per un’altra legislatura, perchè ti vedo stanco ma determinato e con te abbiamo tutti le spalle coperte”.

