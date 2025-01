Svincolo di Caltanissetta. Per completamento lavori della SS 640, la Polizia Stradale rende noto percorso alternativo dal 1° febbraio

CALTANISSETTA. La Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta, rende noto, che per circa 2 mesi a far data dall’1 febbraio 2025, a causa di interventi per il completamento dei lavori della S.S.640 sulle rampe dello svincolo di Caltanissetta con l’Autostrada A19 “Palermo-Catania”, la viabilità per gli utenti della strada che da Caltanissetta raggiungeranno l’A/19 sarà modificata.

Nello specifico, gli automobilisti provenienti dalla S.S. 640 e diretti sull’A/19, direzione Catania, dovranno immettersi sull’autostrada in direzione Palermo e fare inversione di marcia allo svincolo “Ponte Cinque Archi”, che si trova ad una distanza di circa 5 km, con un incremento del percorso di circa 10 km.

Altro itinerario suggerito dalla Polizia Stradale per chi da Caltanissetta vuole raggiungere Catania, è quello di percorrere la S.S. 626 “Caltanissetta/Gela” – intersezione S.S. 122 “Capodarso” – S.S.117 Bis “Enna” – S.S.192 “Svincolo Enna A/19”. Per gli utenti provenienti da Catania o da Palermo diretti verso Caltanissetta non ci saranno modifiche del percorso.