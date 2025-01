Sinner trionfa agli Australian Open: da Tajani a Meloni, esulta la politica

(Adnkronos) – Da Tajani a Meloni, passando per Renzi, Salvini e Conte, la politica esulta per il trionfo di Jannik Sinner agli Australian Open, dove ha battuto in finale il tedesco Alex Zverev. A twittare per primo è il leader azzurro e ministro degli Esteri Antonio Tajani: “Leggendario! Sei un vero fenomeno, congratulazioni Jannik!”, scrive su X. Pochi minuti dopo ecco arrivare su X anche il post del leader di Italia Viva Matteo Renzi:”Ormai ci sta abituando troppo bene. Tre set e andiamo. Più forte di tutti. E di tutto. Bravo”. “Applausi a Jannik Sinner che conquista il suo secondo Australian Open consecutivo battendo Alexander Zverev in finale. Tanto talento, sacrificio e determinazione. Numero uno!!!”, scrive quindi sui social a un solo minuto di distanza il leader leghista e ministro Matteo Salvini. “Capolavoro Sinner all’Australian Open! Terzo Slam, dominatore assoluto del tennis mondiale, orgoglio italiano. Grande, grandissimo Jannik!”, le parole di Giuseppe Conte, presidente del M5S. “Straordinario Jannik Sinner! Conquista il suo secondo Australian Open consecutivo, portando a casa il suo terzo titolo Slam. Un trionfo che va oltre la vittoria: Sinner ha dimostrato di essere più forte di ogni difficoltà, scrivendo un’altra pagina indimenticabile nella storia del tennis italiano”, esulta il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Poi ecco arrivare il post della premier Giorgia Meloni: “Un grande Jannik Sinner trionfa agli Australian Open 2025, difendendo il titolo conquistato l’anno scorso. Terzo Slam per lui che, non solo arricchisce il suo palmarès personale, ma rappresenta anche un motivo di grande orgoglio per l’Italia. Bravissimo”, scrive sui social. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)