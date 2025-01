Serradifalco. Sabato 18 gennaio presentazione a Palazzo Mifsud del poemetto “Santa Lucia – Li murti ca parlanu” di Angelo Rizzo

SERRADIFALCO. Per il ventennale della morte del professor Angelo Rizzo (avvenuta il 17 gennaio 2005), sabato pomeriggio, 18 gennaio, è in programma la presentazione di un suo poemetto inedito in lingua siciliana (con traduzione a fronte). La presentazione si svolgerà alle ore 17.30 a Palazzo Mifsud, in Via Duca.

Il volume è stato stampato dall’associazione Sta Matri Terra e l’introduzione è stata curata da Vincenzo Rossi, mentre la prefazione è del professor Giuseppe Livrizzi. Il poemetto s’intitola “Santa Lucia – li murti ca parlanu”. L’iniziativa è organizzata dall’associazione culturale Angelo Rizzo ‘Sta Matri Terra onlus, di cui è presidente la moglie di Angelo Rizzo, Maria Calì.

Interverranno l’assessore alla cultura Rosa Insalaco e Salvatore Pelonero dell’Auser provinciale per i saluti istituzionali, interverranno lo scrittore Michele Burgio e il presidente della Luse Pasquale Petix, interventi poetici di Giovanna Messina, Gabriella Rizzo, Maria Vittoria Rizzo, Angelo Rizzo e Pina Conte. Previsti intermezzi musicali con Nicole Caruana (violino), Virginia Giglio e Damiano Lauria (pianoforte). Concluderà Maria Calì, presidente dell’associazione “Angelo Rizzo – Sta Matri Terra”.