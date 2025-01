Serradifalco. Il sindaco Burgio annuncia intenzione di partecipare a bando per il finanziamento di una pista di elisoccorso

SERRADIFALCO. Una pista di elisoccorso per usufruire di uno spazio funzionale al pronto soccorso per quei casi più difficili e urgenti. Ad annunciarne il progetto è stato il sindaco Leonardo Burgio. Il sindaco ha annunciato che la sua amministrazione comunale intende partecipare ad un bando per la realizzazione di una pista di elisoccorso. Il progetto dovrebbe essere pronto entro un mese e mezzo.

Si sta lavorando ora per individuare un’area che possa essere funzionale alla progettualità che si intende realizzare. L’area dovrà avere un basso impatto ambientale ed avere quei requisiti necessari per consentire l’istituzione della pista di elisoccorso. Si tratta comunque di un’opera che se finanziata e realizzata, potrà fare di Serradifalco un polo e un punto di riferimento in termini sanitari e di pronto soccorso.