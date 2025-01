Serie D. Trasferta senza tifosi per la Sancataldese a Paternò con la necessità di non perdere

Trasferta insidiosa per la Sancataldese domenica sul campo del Paternò. Non solo per la delicata situazione di classifica dei verdeamaranto, ma anche perchè il Paternò, reduce dalla trasferta persa 4-1 sul campo della Nissa, punta a riscattarsi proprio a spese della compagine di Orazio Pidatella.

Inutile dire quanto è importante per la Sancataldese fare punti a Paternò: la formazione verdeamaranto è a quota 19 in classifica in piena zona playout e con il rischio di essere risucchiata in zona retrocessione diretta che dista appena 3 punti proprio dalla stessa Sancataldese.

Insomma, c’è poco da girarci intorno: la Sancataldese a Paternò non può permettersi di perdere terreno in quanto al momento è impelagata in una situazione di classifica alquanto complessa che non le consente di fare calcoli. La società è intervenuta sul mercato: è tornato Kouame, elemento di esperienza e sostanza che ben conosce la piazza della Sancataldese. Con lui Chironi che ha anche esordito con la prima squadra.

Si spera che, in questa fase, possa sbloccarsi Bonilla, punta ex Ragusa preso proprio per dare un maggior apporto sottoporta alla squadra, ma in generale ci si aspetta di più un pò da tutti i protagonisti di questa Sancataldese.

Ovviamente, in questo momento così difficile e delicato, tutto l’ambiente verdeamaranto sta facendo quadrato attorno alla squadra e alla società, anche perchè la serie D costituisce non solo una vetrina sportiva, ma anche un’immagine importante per la Città e il territorio. Dunque, tutto il mondo verdeamaranto è unito per spingere la squadra oltre questo momento difficile.

Per altro, in questa trasferta i verdeamaranto non potranno contare sull’apporto del tifo organizzato in quanto è stata vietata la vendita dei biglietti di Paternò – Sancataldese ai tifosi residenti in provincia di Caltanissetta. Arbitrerà Paternò – Sancataldese Giorgio Brozzoni di Bergamo, con guardalinee Nicolò D’Agostino di Roma 1 e Cristiano Rosati di Roma 2.