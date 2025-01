Serie D. La Nissa cerca l’impresa esterna puntando ad allungare la striscia positiva d’imbattibilità contro la Vibonese

Torna il campionato di serie D con la Nissa che, nella prima giornata del girone di ritorno, affronta fuori casa la Vibonese. Si tratta di un impegno sulla carta molto severo per la squadra di Giovanni Campanella.

Il nuovo tecnico della Nissa è fin qui imbattuto in campionato con 3 vittorie e 2 pareggi e ci tiene ad allungare la striscia di imbattibilità, specie se si considera che la sua Nissa dovrà affrontare una tra le squadre più forti del girone.

Chiaramente la distanza di punti tra la Vibonese e la Nissa, 6 punti di vantaggio per i calabri, associata al buon momento della squadra del presidente Giovannone e al rendimento alquanto negativo della Vibonese in casa (tre sconfitte nelle ultime tre partite giocate) induce in qualche modo l’ambiente biancoscudato a sperare in un exploit a Vibo Valentia, anche se la gara non si presenta per nulla facile proprio in considerazione della voglia dei padroni di casa di uscire da questa striscia negativa di risultati.

In casa Nissa comunque l’entusiasmo è tanto e anche legittimo per via di risultati che hanno permesso alla squadra biancoscudata di attestarsi al sesto posto in classifica a – 6 proprio dalla Vibonese. Giovanni Campanella, come al solito, non si pronuncia sulla formazione che scenderà in campo domenica a Vibo; l’impressione è che possa ancora una volta puntare su quella che ha battuto in rimonta il Licata al “Dino Liotta”. Probabile formazione: Cassano, Natale, Loza, Agnello, Neri, Bruno, Semenzin, Rotulo, Diaz, Bonanno, Tumminelli.

Arbitro dell’incontro sarà Federico Tassano di Chiavari. Biglietto di ingresso allo stadio costerà 10 euro per i tifosi ospiti. Se si vuol seguire la diretta streaming, lo si può fare al link: https://www.usvibonesecalcio.com/diretta-streaming