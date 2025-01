Schifani: “Iniziativa giudiziaria su governo è inaccettabile”

“La mia totale vicinanza e solidarietà alla premier Meloni, ai ministri Nordio e Piantedosi e al sottosegretario Mantovano. Questa iniziativa giudiziaria è l’ennesimo, inaccettabile esempio di quella giustizia politicizzata ad orologeria che il presidente Berlusconi, e Forza Italia con lui, ha denunciato per anni.

La reazione scomposta che l’Anm ha portato avanti in queste settimane contro la sacrosanta e doverosa riforma per la separazione delle carriere culmina in un avviso di garanzia a dir poco sconcertante. Siamo davanti all’atteggiamento bellicoso di un ordine dello Stato nei confronti del governo democraticamente eletto dai cittadini. E questo è anni luce distante da ciò che prescrive la nostra Costituzione”. Lo dice il presidente del consiglio nazionale di Forza Italia e governatore della Sicilia, Renato Schifani.