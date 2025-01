Ramy, Ilaria Cucchi: “Violenti mi ricordano black bloc a G8 di Genova”

(Adnkronos) – "I responsabili dei gravi atti di violenza contro gli agenti di polizia durante le manifestazioni di protesta per la morte di Ramy mi ricordano quanto fecero i black bloc a Genova durante le manifestazioni pacifiche per il G8". Ilaria Cucchi, senatrice di Alleanza Verdi-Sinistra, si esprime così dopo le violenze andate in scena ieri, tra Roma e Bologna, nei corti per Ramy. "Ritengo sciacalli e criminali coloro che usano la violenza, di qualsiasi tipo sia, approfittando della immane tragedia che ha distrutto quella famiglia. A quei violenti – sottolinea Cucchi – non interessa nulla del dolore e della Morte di quel ragazzo di 19 anni. Provo tanto dolore di fronte alle immagini di ieri di Bologna e Roma e di tutta la mia solidarietà agli agenti feriti". "Specifico che sono e sarò sempre a fianco di tutti quei ragazzi che protestano e rivendicano i propri diritti; per questo, non voglio che vengano oscurate le richieste di giustizia delle comunità che sono scese in piazza", sottolinea Cucchi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)